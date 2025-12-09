【ニューヨーク共同】週明け8日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反落し、午前10時現在は前週末比51.75ドル安の4万7903.24ドルを付けた。米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表を控え、当面の利益を確定するための売り注文が先行した。