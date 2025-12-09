【PLAMAX BP-02 ソフィア・F・シャーリング 虎アーマーVer.】 12月9日 出荷開始 価格：11,000円 マックスファクトリーは、プラモデル「PLAMAX BP-02 ソフィア・F・シャーリング 虎アーマーVer.」の出荷を12月9日に開始する。価格は11,000円。 本商品は、高峰ナダレ氏が年賀イラストとして描いた虎アーマーのデザインをP