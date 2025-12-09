今年で４回目を迎える「現役ドラフト」が９日に実施される。会議は非公開のオンライン形式で行われる。今年は過去に１例しかなかった「２巡目」の指名を活性化させるために規定を一部変更。これまでは１巡目終了後に、さらに指名意思がある球団が２巡目に参加していたが、新規定では指名意思がなくても自球団の選手の移籍だけを目的とした参加も可能であることを明文化。また、指名をする場合も結果的に支配下選手の数が変わら