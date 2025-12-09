気象庁は、午後11時15分ごろ、青森県東方沖で発生した地震について「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の発表基準を満たすかどうか評価を始めたことが関係者への取材でわかりました。さきほど午後11時15分ごろ、青森県で最大震度6強を観測する地震がありました。震源は青森県東方沖、地震の規模を示すマグニチュードは7.6と推定されます。この地震について、気象庁は「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の発表基準を満たすかどうか