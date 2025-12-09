現時点でのインフラへの影響です。【映像】地震発生の瞬間（各地の様子）KDDI、NTTドコモ、ソフトバンクによりますと、現時点では地震による通信障害などの影響は出ていないということです。東北電力によりますと、地震との関連性は明らかになっていませんが、午前0時半時点で青森県野辺地町で約2700軒、風間浦村で約900軒、岩手県盛岡市で約300軒の停電が発生しています。（ANNニュース）