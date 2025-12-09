気象庁は、青森県で震度6強を観測した今回の地震について、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の対象となるか精査中だとしています。【映像】地震発生の瞬間（各地の様子）この付近でマグニチュードが7.0以上の地震が起きた場合に、引き続き大きな地震への注意を呼びかける「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が出ることがあります。気象庁は対象となるか精査中だとしています。（ANNニュース）