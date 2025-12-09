原子力規制庁によりますと、地震の影響で 東北地方太平洋側にある全ての原子力発電所で、モニタリングポストの数値に変化はなく、 外部への放射能の影響はないということです。【映像】地震発生の瞬間（各地の様子）東北地方太平洋側、青森県にある東北電力東通原発、宮城県にある東北電力女川原発、北海道にある泊原発、福島県にある東京電力福島第一原発、福島第二原発のモニタリングポストの 数値に変化はなく、外部への放