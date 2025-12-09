グンゼの新作ノンワイヤーブラ「hadakabra」は、肌にぴったりとフィットし、まるで肌の一部のような心地よさが魅力です。独自の「曲線立体接着技術」を採用することで、縫い目をなくし、バストを優しくサポート。従来のブラジャーにありがちな「パカパカ感」や「段差」を解消し、1日中美しいシルエットをキープ。さらに、背中や脇肉をカバーする設計で、アウターにもひびきにくく、無理なく自