JR東日本によりますと青森県で震度6強を観測した地震の影響で、東北新幹線は福島駅から新青森駅の下り線で運転を見合わせています。なおその間で3本の列車が停止しているということです。ケガ人などは現在確認中だということです。東北新幹線の上り線の運転はすべて終了しています。北陸新幹線は軽井沢駅から東京駅間の上り線で運転を見合わせていますが、午前0時40分に運転再開見込みだということです。