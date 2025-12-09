高市首相は８日深夜、青森県八戸市で震度６強の地震が発生し北海道と東北地方の太平洋沿岸に津波警報が発令されたことを受け、首相官邸で記者団に、官邸対策室を設置したことを明らかにし、「人命第一の方針のもと、政府一体となって、被災者の救命・救助等の災害応急対策に全力で取り組む」と述べた。◇政府は２３時１６分、青森県八戸市で震度６強の地震が発生したことを受け、官邸危機管理センターに官邸対策室を設置した。