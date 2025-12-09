午後11時16分、東北地方で最大震度6強の地震が発生した。また北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸、岩手県に津波警報が出ている。高市早苗総理は、総理官邸で取材に応じ「政府一体となって災害応急対策に全力で取り組む」と述べた。内容は以下のとおり。【映像】最大震度6強 地震発生の瞬間「本日23時16分、青森県沖で震度6強の地震が発生しました。政府においては、同23時16分に官邸対策室を設置しました。私からは、直ち