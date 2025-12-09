俳優の山田裕貴がパーソナリティーを務める、ニッポン放送『山田裕貴のオールナイトニッポン』（毎週月曜深1：00）の公式Xが、8日深夜に更新。同日の放送内容を急きょ変更すると伝えた。【写真】『山田裕貴ANN』当初行う予定だった企画Xでは「本日の「山田裕貴のオールナイトニッポン」ですが、当初予定していた番組企画とゲストの出演は見送りとさせていただきます。このあとは山田裕貴のみでお送りする予定です」と呼びか