震度分布図 ８日午後１１時１５分ごろ、青森県東方沖を震源とする地震があり、青森県八戸市で震度６強を観測しました。県内では、館林市、明和町、邑楽町で震度３を観測しました。 気象庁によりますと、８日午後１１時１５分ごろ、青森県で震度６強を観測する地震がありました。 震源地は青森県東方沖で、震源の深さは５０キロ、地震の規模を示すマグニチュードは７．６と推定されます。 各地の震度は、震度６強が