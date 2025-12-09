１２月８日の午後１１時１５分ごろ、青森県東方沖で発生した地震に絡み、日本の北海道・東北の太平洋側を中心に津波警報・注意報が出されました。（津波注意報・警報の状況、各地の震度は気象庁の画像参照） 【写真を見る】【青森県東方沖地震】3メートルの津波って危険なの？津波は海面全体が持ち上がり襲ってくる…「波」と「津波」の違いと、津波が恐ろしい”その理由” 津波の予想は最大で３メートル程度となっ