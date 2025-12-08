12月8日午後11時15分ごろ、青森県で最大震度6強を観測する強い地震がありました。気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは7.6と推定されます。現在、北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸、岩手県に津波警報が発表されています。 【写真を見る】【津波警報発表中】青森県で最大震度6強 関東甲信越 東海 近畿でも揺れ 青森県東方沖震源 マグニチュー