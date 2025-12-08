12月8日午後11時15分ごろ、青森県東方沖を震源とするマグニチュード7.6の地震がありました。この地震で一部に津波警報が発表されています。新潟県内の震度は以下の通りです。 ◎震度3新発田市村上市◎震度2新潟北区新潟東区新潟中央区新潟江南区新潟秋葉区新潟南区新潟西区新潟西蒲区燕市五泉市阿賀野市胎内市聖籠町弥彦村阿賀町関川村上越市長岡市三条市加茂市見附市南魚沼市田上町刈羽村佐渡市◎震度1糸魚川市柏崎市小千