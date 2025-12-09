原子力規制庁によりますと宮城県女川町にある東北電力・女川原子力発電所は2号機が稼働中でしたが、午後11時30分現在、異常は確認されていないということです。また日本原燃によりますと青森県六ヶ所村にある使用済み核燃料の再処理工場は現在、状況を確認しているということですが、今のところ異常は確認されていないということです。