12月8日午後11時15分ごろ、青森県東方沖を震源とするマグニチュード7.6の地震があり、青森県で最大震度6強を観測し、津波警報も発表されています。新潟県では、新発田市と村上市で震度3を観測しました。東京電力によりますと、この地震による柏崎刈羽原子力発電所への異常は確認されていないということです。また新潟県はこの地震の発生を受けて、危機管理監を長とする「新潟県災害等支援連絡室」を設置し情報収集しています