青森県で震度6強を観測する地震が発生したことをうけ、高市総理は先ほど総理官邸に入り、人命第一の方針のもと、政府一体となって災害応急対策に全力で取り組むことなどを指示したと話しました。高市総理「私からは直ちに国民に対して、津波や避難等に関する情報提供を適時的確に行うとともに、住民避難等の被害防止の措置を徹底すること、早急に被害状況を把握すること、地方自治体と緊密に連携して、人命第一の方針のもと、政府