岩手県宮古市の海沿いにあるホテルのロビーで、津波警報を伝えるテレビ画面を見守る宿泊客＝9日未明「どんと揺れた」「海が近いので怖い」。深夜の大地震に見舞われ、津波警報が出た青森県や北海道、岩手県の人たちは8日、発生時の様子を生々しく語った。気温0度に近い肌を刺す寒さの中での避難となった。太平洋沿岸の青森県八戸市に住む40代の男性は「寝ていたら急に突き上げるような揺れがあり、その後長い時間、縦にも横に