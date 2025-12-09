地震の影響で、東北地方の在来線も運転を見合わせています。JR東日本によりますと、地震の影響で、東北本線は岩手県の盛岡から一ノ関駅間の上下線で運転を見合わせています。運転再開見込みは立っていません。また、秋田県と岩手県をつなぐ田沢湖線も上下線で運転を見合わせています。こちらも、運転再開見込みは立っていません。