８日午後１１時１５分ごろ、青森県八戸市で震度６強の地震があった。気象庁によると、震源地は青森県東方沖。震源の深さは約５０キロ、地震の規模はマグニチュード（Ｍ）７・６と推定される。同庁は青森県と北海道の太平洋沿岸、岩手県沿岸に津波警報、宮城県や福島県などに津波注意報を発表した。神奈川県内では、横浜市西区、中区、二宮町で震度３を観測。川崎市や横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、茅ケ崎市、大和市、小田