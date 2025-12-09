¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥é¥¸¥ª¡Ù¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¦Ëè½µ·î～¶âÍË11:30～15:00¡Ë12·î8Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤ÏÂçÃÝ¤È·ÐºÑ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¿¹±Ê¹¯Ê¿»á¤¬À¯ÉÜ¤¬¡Ö½ÅÅÀ»Ù±çÃÏÊý¸òÉÕ¶â¡×¤Î»ÈÅÓ¤È¤·¤Æ¼«¼£ÂÎ¤Ë¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤ò½ä¤ëÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ëÅìµþ¿·Ê¹¤Îµ­»ö¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£ ¿¹±Ê¹¯Ê¿¡Ö¤Þ¤º¤ä¤Ï¤ê²¿¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤«¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ªÊÆ¤Î²Á³Ê¤¬¹â