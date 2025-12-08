日本テレビ系では、26年1月1日夜に『Golden SixTONES映画＆音楽＆スボーツ界のトップランナー大集結SP』(18:00〜)、『月曜から夜ふかし 元日SP』(21:00〜)、『timeleszファミリア SP』(23:10〜)を放送する。(左から)『Golden SixTONES』『月曜から夜ふかし』『timeleszファミリア』『Golden SixTONES映画＆音楽＆スボーツ界のトップランナー大集結SP』は、サイズ感覚クイズ「サイズの晩餐」のパワーアップ版を放送。国民的俳優