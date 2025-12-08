１２月８日２３時１５分頃青森県で最大震度６強の揺れを観測する地震がありました。 震源地は青森県東方沖で、震源の深さは約５０ｋｍ、地震の規模を示すマグニチュードは７．６と推定されます。 この地震で、鹿児島県内では、種子島・屋久島地方、奄美群島・トカラ列島に津波予報が発表されています。 津波予報が発表された沿岸では、若干の海面変動が予想されます。 ［現在津波警報・津波注意報を発表している沿岸