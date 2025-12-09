Ｃ大阪のＦＷラファエルハットン（３０）の退団が８日、決定的となった。クラブは完全移籍での獲得に向けて誠意あるオファーを提示したが、条件面で合意には至らなかった。今季ＥＣバイーア（ブラジル）から期限付き移籍で加入したブラジル人ＦＷは出場３６試合で、得点ランキング２位タイの１８得点だった。関係者によると、中東や中国から高額オファーを受けているが、本人は日本でのプレーを希望しているという。Ｃ大阪は後