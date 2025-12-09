62歳の誕生日を迎えられた皇后さま＝皇居・御所（宮内庁提供）皇后さまは9日、62歳の誕生日を迎えられた。宮内庁を通じて感想を公表し、戦後80年の戦没者慰霊として天皇陛下と共に戦禍の地を巡ったことに触れ「先の大戦において、わが国を含む世界の各地で多くの尊い命が失われたことに思いを致しながら過ごしてきました。それぞれの地で亡くなられた方々に心から哀悼の意をささげました」とつづった。戦没者慰霊は4月、太平洋