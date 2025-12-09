1974（昭和49）年12月9日、金脈問題で総辞職した田中角栄内閣の後を受け、三木武夫内閣が発足した。「信頼される清潔な政治」を掲げたが、ロッキード事件の真相解明を巡り党内の「三木おろし」が激化、76年12月の総選挙で敗北し退陣した。記念撮影前の前列左から福田赳夫経企庁長官、三木首相、大平正芳蔵相。