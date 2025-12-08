８日午後１１時１５分ごろ、青森県東方沖を震源とするマグニチュード７・６の地震が発生し、青森県では最大震度６強を観測した。東北地方の太平洋側には津波警報が発令され、３メートルの津波が予想された。日本テレビ、ＴＢＳはちょうどニュース番組の時間帯であったため、そのまま地震速報が流された。フジテレビでは「けるとめる」が放送されていたが、急遽地震速報に切り替わり、ＮＨＫでも「フロンティアで会いましょう」