８日午後１１時４８分までに青森・むつ小川原港で、０．４メートルの津波が観測されています。新潟県内に津波警報や津波注意報は出されていませんが、気象庁が青森太平洋沿岸、岩手県、北海道太平洋中部に「津波警報」を発表中です。気象庁が観測した津波の時刻と高さです。●青森・むつ小川原港（８日午後１１時４３分／０．４ｍ）●北海道・室蘭港現在、欠測（正常に観測できていない）。●青森・むつ市関根浜現在、欠