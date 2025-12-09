9日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比220円安の5万370円と急落。日経平均株価の現物終値5万581.94円に対しては211.94円安。出来高は5536枚となっている。 TOPIX先物期近は3375ポイントと前日比9.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は9.31ポイント安で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 50370