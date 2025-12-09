北海道と東北地方に津波警報が発表されました。浦河では４０センチの津波を観測しています。最新情報をお伝えします。８日午後１１時５５分までに気象庁が観測した津波の時刻と高さは以下の通りです。北海道・浦河（８日午後１１時５０分／４０センチ）青森・むつ小川原港（８日午後１１時４３分／４０センチ）北海道・室蘭港現在、欠測（正常に観測できていない）青森・むつ市関根浜現在、欠測（正常に観測できていない）場所