2025年12月7日、中国の複数のメディアによると、安徽省にある採草地で粉砕機を修理していた男性が機械に巻き込まれて死亡する事故が発生した。記事によると、安徽省淮北市にある採草地で11月20日、修理中の粉砕機が突然作動し、修理作業をしていた男性1人が巻き込まれて即死した。妻の話では、男性は採草地で働き始めてから20日足らずで、消防隊員が粉砕機を解体したところ「足1本しか残っていなかった」という。採草地の経営者は