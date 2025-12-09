政府の対応です。高市首相は午後11時50分過ぎに総理官邸に入りました。高市首相は青森での地震を受けて官邸対策室を設置したとした上で「直ちに国民に対して津波や避難に関する情報提供を適時的確に行うよう」指示したと強調しました。その上で「早急に被害状況を把握すること地方自治体と緊密に連携して、人命第一の方針のもと政府一体となって救命救助の災害対策に全力で取り組むことを指示した」と述べました。木原官房長官がこ