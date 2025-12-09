東北地方で震度6強を観測する地震が起きたことを受け、高市総理大臣は8日午後11時50分頃に官邸に入りました。その際、記者団に対し、「官邸の危機管理センターに官邸対策室を設置した」ことを説明しました。その上で、3点の指示を出したことを明らかにしました。◆「ただちに国民に対して津波や避難等に関する情報提供を適時、的確に行うとともに、住民避難等の被害防止の措置を徹底すること」◆「早急に被害状況を把握すること」