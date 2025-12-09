皇后さまは12月9日に、62歳の誕生日を迎えられました。文書で感想を寄せ、戦後80年の節目の各地での慰霊に触れると共に「今後とも永続的に平和を守っていくことの大切さを改めて深く心に刻む年になりました」と振り返られました。さらに、愛子さまの初のラオス訪問についてラオス側に感謝を示し、愛犬・由莉との別れや新しい保護猫「美海（みみ）」を迎え入れたことについても紹介されました。以下に皇后さまの感想の全文を紹介し