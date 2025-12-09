皇后さまは12月9日に、62歳の誕生日を迎えられました。誕生日に合わせて公表された医師団の見解では、治療を継続中の皇后さまは、「工夫を重ねられ、御体調を整えられながら、努力されて御活動を続けていらっしゃいます」としつつも、「御快復の途上にあり、依然として御体調には波がおありです」と、引き続き周囲が温かく見守ることが必要だとしています。以下に医師団見解の全文を紹介します。（表記は宮内庁公表のまま）皇后陛