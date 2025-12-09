皇后さまが12月9日、62歳の誕生日を迎え、この1年の感想を寄せられました。文書の中では、戦後80年の節目にあたり、平和を守る大切さを強く訴えられました。■「戦後80年」冒頭「戦後80年」の節目を迎えたことに触れ、「先の大戦において我が国を含む世界の各地で多くの尊い命が失われたことに思いを致しながら過ごしてきました」とつづられました。皇后さまは、4月に小笠原諸島の硫黄島、6月に沖縄・広島、9月に長崎、10月には東