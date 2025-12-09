高市総理大臣はさきほど午前0時前に総理官邸に入りました。【映像】地震発生の瞬間（各地の様子）その際、●直ちに国民に対して津波避難等に関する情報提供を適時・的確に行うとともに住民避難等の被害防止の措置を徹底すること ●早急に被害状況を把握すること ●地方自治体と 緊密に連携して人命第一の方針のもと、政府一体となって被災者の救命救助等の災害応急対策に全力で取り組むことの3点の指示を出したと明らかにしま