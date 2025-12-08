8日午後11時15分ころ、東北地方で震度6強を観測する強い地震がありました。各地の震度は、震度6強が、青森三八上北。震度5強が、渡島東部、青森下北、岩手内陸北部。震度5弱が、日高東部、岩手沿岸北部、十勝南部など。震度4が、山形村山、岩手沿岸南部、十勝北部などとなっています。高層ビルや高層マンションの方は、震源から遠く離れていても、もうしばらく「長周期地震動」に気を付けてください。長周期地震動は、徐々に人が立