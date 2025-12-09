高速道路の情報です。【映像】地震発生の瞬間（各地の様子）日本道路交通情報センターによりますと、この地震の影響で、高速道路は百石道路と八戸道の下田百石インターチェンジと浄法寺インターチェンジの間で通行止めとなっています。通行止め解除のめどはたっていないということです。（ANNニュース）