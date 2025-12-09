８日午後１１時１５分頃、青森県東方沖を震源とする最大震度６強の地震の影響で、東北新幹線は福島―新青森駅間で運転を見合わせた。上りの運転は終了したが、下り線で３本の新幹線が取り残された。北上駅、福島駅でそれぞれ停車中だった「やまびこ６９号」と「やまびこ２２３号」は９日午前２時６分に運転を再開した。しかし、盛岡―新青森駅間では運転見合わせが続いた。八戸-七戸十和田駅間に停車していた「はやぶさ４