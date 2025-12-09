皇后さまは９日、６２歳の誕生日を迎えられた。今年は戦後８０年にあたり、天皇陛下と激戦地の硫黄島（東京都小笠原村）や沖縄、被爆地の広島、長崎を訪れて戦没者を慰霊し、平和への思いを新たにされた。皇后さまは宮内庁を通じて文書を公表し、「多くの方が苦難の道を歩まざるを得なかった歴史を改めて思うとともに、戦争を知らない世代が学び、後世に伝えていくことの大切さを感じました」と振り返られた。その上で、人々