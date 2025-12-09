【ドラゴンクエストVI 幻の大地】 1995年12月9日 発売 エニックス（現：スクウェア・エニックス）が1995年12月9日に発売したスーパーファミコン用ソフト「ドラゴンクエストVI 幻の大地」が、本日で30周年を迎えた。 本作は、山奥のライフコッド村に住む主人公の青年が、自称武闘家のハッサン、魔法が得意なミレーユ、バーバラなどの仲間たちとともに冒険をする「ドラ