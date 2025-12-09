米大リーグの各球団幹部、監督や代理人が集まるウィンターミーティング（ＷＭ）が８日（日本時間９日）から米フロリダ州オーランドで４日間の日程で開幕する。７日（同８日）は関係者が現地入りした。例年、期間中に大物ＦＡ選手の契約がまとまることが多く、今オフにポスティング申請を行った巨人・岡本和真内野手（２９）ら日本人選手の去就にも大きく影響が出ることが必至。今回のミーティングにおける“注目点”を挙げた。