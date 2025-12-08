気象庁は８日午後１１時１５分ころ、青森県東方沖（北緯４１．０度 東経１４２．３度）を震源とする最大震度６強の地震が発生したと発表した。地震の規模を示すマグニチュード（Ｍ）７．６、震源の深さは約５０ｋｍと推定される。各地の震度は次の通り。【注】＊印は気象庁以外の震度観測点についての情報。▼震度６強【青森県】青森県三八上北：八戸市南郷＊▼震度６弱【青森県】青森県三八上北：八戸市内丸＊