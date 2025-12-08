米メタのロゴ＝6月（ロイター＝共同）【ブリュッセル共同】米メタは来年1月から、広告配信のために利用者から収集するデータの量を抑えた新プランの提供を欧州連合（EU）域内で始める。交流サイト（SNS）のフェイスブックとインスタグラムが対象。EU欧州委員会が8日、発表した。公平な競争環境を乱したとして改善を求めていた。欧州委は4月、巨大IT規制「デジタル市場法（DMA）」違反でメタに2億ユーロ（約360億円）の制裁金を