今回の地震による原発の状況です。東北電力によりますと、青森県東通村にある東通原子力発電所と宮城県女川町と石巻市にまたがる女川原子力発電所について、地震による異常がないか、現在状況を確認中だということです。青森県六ヶ所村にある日本原燃の原子力施設についても、現在状況を確認中だということです。また、北海道電力によりますと、北海道泊村にある原子力発電所についても、現在状況を確認中だということです。