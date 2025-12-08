気象庁によりますと午後11時48分までに観測された津波の時刻と高さは次の通りです。青森・むつ小川原港では午後11時43分に0.4メートル。北海道・室蘭港では現在、欠測しています。つまり、正常に観測できていません。青森・むつ市関根浜では現在、欠測しています。つまり、正常に観測できていません。場所によっては検潮所で観測される津波よりも大きな津波が到達する可能性もあります。今後、津波の高さはさらに高くなることも考