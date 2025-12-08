とちぎテレビ 2025年12月8日午後11時23分、津波警報が発表されています。 標高の低いところでは津波が襲い、浸水被害が発生します。人は津波による流れに巻き込まれます。 津波は沿岸の地形等の影響により、局所的に予想より高くなる場合があります。ここなら安心と思わず、より高い場所を目指して避難してください。 また津波は長い時間くり返し襲ってきます。津波警報・注意報が解除されるまでは、避難を続けてください